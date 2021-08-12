СБУ попереджає львів’ян про перевірку документів та авто

У четвер, 12 серпня, силовики раптово розпочали у Львові антитерористичні навчання. У містян можуть перевіряти документи та проводити огляд авто. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ Львівщини.

Раптові антитерористичні навчання СБУ проводить у Львові на базі науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. Спецнавчання проходять в максимально наближених до реальних умов та з умовним захопленням заручників.

Таким чином хочуть перевірити взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спецслужб в умовах потенційної терористичної загрози.

Під час навчань у львів’ян можуть перевіряти документи та оглядати приватні автомобілі. В СБУ кажуть, що такі вимоги правоохоронців є законними і закликають мешканців не панікувати.

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«Просимо громадян мати при собі документи, що посвідчують особу. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», – наголошують силовики.

Нагадаємо, планові навчання цими днями на території Львівщини проводить й Нацполіція. Вони тривають з 10 по 13 серпня.

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