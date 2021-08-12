На Львівщині взяли під варту наркоторговця, який 3 роки переховувався за кордоном

У Миколаєві, що на Львівщині, 26-річного місцевого мешканця, підозрюваного у збуті наркотиків, взяли під варту. Він переховувався за кордоном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства встановлено, що чоловік у Миколаєві з жовтня 2017 по квітень 2018 року продавав психотропну речовину – амфетамін.

У 2018 році, будучи підозрюваним у справі та перебуваючи під домашнім арештом, ухилився від слідства та переховувався 3 роки за межами України.

Чоловіка підозрюють у зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах (ч.ч.1,2,3 ст. 307 КК України).

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