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Львів’янин на «БМВ» під час втечі від поліції збив пішохода та в’їхав у три авто

Ольга Денисяка

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Ввечері 11 серпня 23-річний львів’янин за кермом автомоібля «БМВ» під час втечі від патрульних збив пішохода та протаранив три припарковані авто. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що близько 21:00 год. на вулиці Замарстинівській помітили як автомобіль BMW обігнав потік транспортних засобів зустрічною трамвайною колією.

Поліцейські дали водієві вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. Відтак екіпаж розпочав переслідування.

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На перехресті з вулицею Заводською водій не впорався з керуванням і збив пішохода на нерегулюваному пішохідному переході, а потім за інерцією, вдарив ще три припаркованих автомобілі: дві Skoda Octavia та Ford Focus. Це і зупинило втікача.

Патрульні негайно викликали для 21-річного потерпілого швидку допомогу. Попередньо, він серйозно не постраждав. Після надання допомоги в медичному закладі, його відпустили додому.

За кермом автомобіля BMW був 23-річний львів’янин. Свій вчинок він пояснив тим, що в нього посвідчення водія видане на два роки. Чоловік вже має два штрафи і керманич не хотів третього, аби не складати знову іспити.

Перевірка на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння показала, що водій тверезий. На місці події працювали слідчі, які займалися оформленням матеріалів.

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