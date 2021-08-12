Львів’янин на «БМВ» під час втечі від поліції збив пішохода та в’їхав у три авто

Ввечері 11 серпня 23-річний львів’янин за кермом автомоібля «БМВ» під час втечі від патрульних збив пішохода та протаранив три припарковані авто. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що близько 21:00 год. на вулиці Замарстинівській помітили як автомобіль BMW обігнав потік транспортних засобів зустрічною трамвайною колією.

Поліцейські дали водієві вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. Відтак екіпаж розпочав переслідування.

Реклама партнерів

На перехресті з вулицею Заводською водій не впорався з керуванням і збив пішохода на нерегулюваному пішохідному переході, а потім за інерцією, вдарив ще три припаркованих автомобілі: дві Skoda Octavia та Ford Focus. Це і зупинило втікача.

Патрульні негайно викликали для 21-річного потерпілого швидку допомогу. Попередньо, він серйозно не постраждав. Після надання допомоги в медичному закладі, його відпустили додому.

За кермом автомобіля BMW був 23-річний львів’янин. Свій вчинок він пояснив тим, що в нього посвідчення водія видане на два роки. Чоловік вже має два штрафи і керманич не хотів третього, аби не складати знову іспити.

Перевірка на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння показала, що водій тверезий. На місці події працювали слідчі, які займалися оформленням матеріалів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.