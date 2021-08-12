21 серпня стартує «Ніч у Львові»: програма заходів

Традиційний фестиваль «Ніч у Львові» цьогоріч відбудеться у суботу-неділю, 21-22 серпня. У програмі – нічні екскурсії музеями, храмами, бібліотеками, музичні дійства, кінопокази та лекції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Субота, 21 серпня

18:00 год. – кіновечір у Музично-меморіальному музеї ім. Соломії Крушельницької (вул. Крушельницької, 23).

У музеї показуватимуть фільм «Wien opera. Backstage» – документальна стрічка, яка розповідає про роботу Віденської опери «зсередини». Ви побачите всі відділи славетного оперного театру та зануритеся у величезний механізм, який можуть побачити і пізнати тільки одиниці. Фільм транслюватимуть німецькою мовою з українськими субтитрами.

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18:00 год. – експерименти в темряві у Lviv Open Lab (просп. Червоної Калини, 58).

19:00 год. – офіційне відкриття «Ночі у Львові». Театралізоване дійство від театру «Воскресіння» на площі Ринок.

19:00 – 23:59 год. – екскурсії підземеллями Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів), вул. Театральна, 11. Екскурсії відбуватимуться кожні 30 хв. Вартість квитків: 50 грн –дорослі; 30 грн – студенти/пенсіонери; 20 грн – школярі.

19:00 – 23:00 год. – екскурсії хорами Гарнізонного храму (вул. Театральна, 11). Екскурсії проводитимуть кожні 30 хв. Вартість квитків: 30 грн – дорослі, 10 грн – школярі.

19:30 год. – дискусія «Український культурний код. Чим українці особливі?» у Меморіальному музеї Станіслава Людкевича (вул. Людкевича, 7).

Участь у дискусії візьмуть кандидат філологічних наук, літературознавець Данило Ільницький; кандидат історичних наук, історик Павло Артимишин.

20:30 год. – концерт українського інструментального музичного колективу Roсkoko та екскурсії експозиціями у Національному музеї імені Андрея Шептицького (просп. Свободи, 20).

20:30 год. – кіно на даху Центру Довженка (просп. Червоної Калини, 81).

21:00 – 22:00 год. – музичне відеошоу у Львівському органному залі (вул. Степана Бандери, 8).

На всіх відвідувачів чекає візуальний перформанс під органну музику. Вартість квитка становить 100-200 грн.

21:00 год. – кіно з Кредобанком у Парку культури (з боку вул. Вітовського). Вхід безкоштовний.

22:00 год. – ніч українського кіно у Lviv Film Center (Горіховий гай, вул. Володимира Великого, 14-А). Тут транслюватимуть фільми «Додому» (2019) режисера Нарімана Алієва, а також «Тіні забутих предків» (1965) режисера Сергія Параджанова.

Неділя, 22 серпня

17:00 год. – огляд експозицій Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького з Леонідом Мартинчиком (вул. Стефаника, 3). Вартість квитків становить 150 грн.

19:00 год. – лекція «Сара Бернар і Соломія Крушельницька. Тоска – життя заради мистецтва» у Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької (вул. Крушельницької, 23).

Лекцію вестиме мистецтвознавець, старший науковий співробітник музею Соломії Крушельницької Іван Дудич.

19:00 – 23:59 год. – екскурсії підземеллями Гарнізонного храму (вул. Театральна, 11). Екскурсії відбуватимуться кожні 30 хв. Вартість квитків: 50 грн –дорослі; 30 грн – студенти/пенсіонери; 20 грн – школярі.

19:00 – 20:00 год. – концерт солістки Віденської опери Зоряни Кушплер у Львівському органному залі (вул. Степана Бандери, 8). Вартість квитка – 100-200 грн.

20:00 год. – ніч у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 42). На відвідувачів чекає екскурсія та концерт Квартету Львівської національної філармонії, у його виконанні звучатимуть твори українського композитора Василя Барвінського.

20:00 год. – вистава «Земля-пісня» у Театральному центрі «Слово і голоС» (вул. Городоцька, 38). Вартість квитків – 150 грн.

20:00 год. – сольний Standup Show 36,6+ Тараса Стадницького на даху Центру Довженка (просп. Червоної Калини, 81). Квитки коштують 290 грн.

21:00 год. – екскурсія «Свідки терору: почути справжнє» у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору» (просп. Чорновола, 45). Вартість квитків для однієї групи становить 150 грн (пільговий – 75 грн), для однієї людини – 60 грн (пільговий – 30 грн).

21:00 год. – показ документальних відео «Людкевич. Кінохроніка» у Меморіальному музеї Станіслава Людкевича (вул. Людкевича, 7).

21:00 год. – екскурсія експозицією відділу українського мистецтва ХХ ст. у Національному Музеї імені Андрея Шептицького (просп. Драгоманова, 42).

22:00 год. – ніч українського кіно у Lviv Film Center (Горіховий гай, вул. Володимира Великого, 14-А). Тут транслюватимуть фільми «Плем’я» (2014) режисера Мирослава Слабошпицького, «Білий птах з чорною ознакою» (1971) режисера Юрія Іллєнка. Вартість квитків – 100 грн за два сеанси.

Зазначимо, що торік «Ночі у Львові» не було через карантинні обмеження. Центральною темою цьогорічного фестивалю стане 30-річчя Незалежності України.

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