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Від кулі окупантів на Донбасі загинув український захисник, ще двоє поранені

Наталя Дуляба

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У вівторок, 10 серпня, російські окупаційні війська на Донбасі поранили трьох наших військових, один із захисників помер у шпиталі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, обстрілюючи позиції українських захисників поблизу Водяного, Невельського, Мар’їнки, Нью-Йорка, Катеринівки, Пісків, Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.

Противник використовував із артилерійських систем, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських бійців отримали осколкові поранення. Один із них помер у шпиталі. Більше даних про загиблого захисника наразі немає.

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Двоє поранених військових перебувають у медзакладі, їхній стан є задовільний.

На обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень із боку противника Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Із початку доби 11 серпня бойовики вже один раз відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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