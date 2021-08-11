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В аваріях з мотоциклами на Львівщині постраждали троє людей

Наталя Дуляба

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Протягом вівторка, 10 серпня, на Львівщині стались дві аварії за участю мотоциклів, внаслідок яких травмувались троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Перша ДТП виникла орієнтовно о 08:30 год. на дорозі Золочів – Ясенів у Золочівському районі. Тут 19-річний хлопець на мотоциклі Shinеray врізався в автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 39-річний киянин.

Внаслідок зіткнення юного мотоцикліста із травмами забрали у лікарню.

Того ж дня близько 20:00 год. в одному зі сіл Самбірського району 17-річний мотоцикліст зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-2108, яким керував 47-річний водій.

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В аварії постраждав неповнолітній керманич мотоцикла та його 18-річний пасажир. Обох госпіталізували.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження. Наразі проводяться досудові розслідування.

«Застерігаємо: мотоцикли, скутери, велосипеди та самокати стають все популярнішими, відповідно, зростає й кількість ДТП з їхньою участю. Під час аварії водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи несумісні з життям, а головною причиною таких ДТП є порушення вимог дорожніх правил. Тому будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та постійно слідкуйте за дорожньою обстановкою», – наголошують у поліції.

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