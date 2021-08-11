У Новому Роздолі затримали чоловіка, який зарізав свого брата

У вівторок, 10 серпня, у Новому Роздолі поліцейські спіймали 44-річного чоловіка, який під час конфлікту зарізав свого брата. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Вранці, близько 8.20, мешканець Нового Роздолу повідомив правоохоронцям про смерть свого брата. Як виявилося, чоловік загинув насильницькою смертю, до якої причетний сам заявник.

За даними поліції, вбитим чоловіком був 48-річний місцевий мешканець. На його тілі виявили колото-різану рану у ділянці грудної клітки.

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За даними слідства, особа, причетна до вбивства, 44-річний брат загиблого, який звернувся в поліцію.

Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав родичу удару ножем у ділянку грудей. Внаслідок отриманих травм той помер на місці події.

Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

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