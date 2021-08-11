У Львові перекрили частину вулиці Костя Левицького

З 11 серпня розпочинається поточний ремонт ділянки вул. К. Левицького від вул. Мечникова до вул. Дніпровської. На час робіт буде перекрито для руху транспорту половину проїзної частини вулиці. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У Личаківській райадміністрації зазначили, що ремонт триватиме орієнтовно до 10 вересня.

«У зв’язку з поточним ремонтом вул. К. Левицького буде перекрито половину проїзної частини з непарної сторони вулиці К. Левицького, без повного перекриття руху транспорту», – пояснюють в Личаківській РДА.

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