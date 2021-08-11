На Золочівщині рятувальники визволяли «швидку», яка застрягла в болоті

Вночі 11 серпня в Золочівському районі Львівщині автомобіль швидкої допомоги, який віз до лікарні 77-річну жінку, застряг на ґрунтовій дорозі. Рятувальникам довелось його відбуксирувати. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент трапився близько 01:55 год. в селі Бучина Золочівського району.

Автомобіль швидкої медичної допомоги застряг ґрунтовій дорозі та не міг самостійно виїхати. Швидка транспортувала хвору жінку 1944 року народження до лікарні.

До місця події негайно виїхали рятувальники і за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль «швидкої».

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