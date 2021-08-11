На реставрацію 60-метрової дзвіниці на Личаківській витратять понад 4 млн грн

У Львові цьогоріч почнуть реставрувати 60-метрову дзвіницю церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175. Всі роботи завершать вже у 2022 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Зараз в міському управлінні охорони історичного середовища готують тендер, втім почати реставрацію дзвіниці хочуть ще цього року. На всі роботи передбачили 4,2 млн грн, втім остаточна вартість буде відома по завершенню тендеру.

Проєкт передбачає не лише комплексний ремонт будівлі дзвіниці та даху, відновлення її фасаду та заміну вікон. Тут також відновлять та укріплять оглядовий майданчик.

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Завершити відновлення церковної дзвіниці планують вже у 2022 році.

Зауважимо, що цьогоріч на площі перед церквою Покрови Пресвятої Богородиці завершать громадський простір. Тут вже провели благоустрій території, замостили її плиткою, відремонтували сходи, встановили лавки та урни для сміття, облаштували освітлення.

Наступний крок – монтаж чотирьох велопарковок, встановлення питного фонтану та висадка кущів і дерев. Облаштування цього громадського простору обійдеться місту у 1,3 млн грн.

Довідково: сучасну церкву Покрови Пресвятої Бородиці (УГКЦ) звели на вул. Личаківській перед II Світовою – у 1931-1938 роках. До цього тут знаходилась дерев’яна церква пророка Іллі римо-католицької громади.

Після Другої світової війни храм радянська влада закрила храм і використовувала його як книжковий склад. Головний та бічні вівтарі, сповідальниці, дзвони та інше невивезене майно було втрачено. У 1989 році святиню передали УГКЦ, а три роки по тому її освятили як церкву Покрови Пресвятої Богородиці.

Ззовні церква нагадує старохристиянську базиліку. Незвичною для архітектури Львова є дзвіниця, висота якої сягає до 60 м, збудована вона на зразок флорентійських кампаніл.

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Фото: ЛМР