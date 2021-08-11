ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловіка судитимуть за незаконний видобуток піщано-гравійної суміші

Ольга Денисяка

|

До трьох років неволі загрожує чоловікові, який добував піщано-гравійну суміш із річки Стрий, не маючи на це жодних дозволів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Мова йде про незаконний видобуток будматеріалу з річки у селі Любинці, що неподалік Стрия. Тут близько опівночі 30 липня правоохоронці затримали 25-річного хлопця, який за допомогою спецтехніки підпільно добував піщано-гравійну суміш у межах гирла річки Стрий.

До суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Дрогобицького району за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч.2 ст.240 КК України).

Реклама партнерів

Санкція статті передбачає штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до трьох років позбавлення чи обмеження волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів