На Львівщині чоловіка судитимуть за незаконний видобуток піщано-гравійної суміші

До трьох років неволі загрожує чоловікові, який добував піщано-гравійну суміш із річки Стрий, не маючи на це жодних дозволів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Мова йде про незаконний видобуток будматеріалу з річки у селі Любинці, що неподалік Стрия. Тут близько опівночі 30 липня правоохоронці затримали 25-річного хлопця, який за допомогою спецтехніки підпільно добував піщано-гравійну суміш у межах гирла річки Стрий.

До суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Дрогобицького району за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч.2 ст.240 КК України).

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Санкція статті передбачає штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до трьох років позбавлення чи обмеження волі.

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