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На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

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11 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позицій українських захисників. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовий. По це Львівському порталу повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна  –  задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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