На Донбасі поранили українського військового

11 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позицій українських захисників. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовий. По це Львівському порталу повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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