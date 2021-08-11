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Майже 30 вулиць Львова залишиться без світла 12 серпня

Дарина Романишин

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У четвер, 12 серпня, через планові ремонтні роботи мешканцям майже 30 вулиць Львова відключать світло. Про це Львівському порталу повідомили у ПАТ «Львівобленерго».

Протягом дня, з 08:00 до 17:00, без світла залишаться мешканці Львова такими адресами:

  • Багряного, 32, 34, 34А, 39, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 59А, 61, 63, 65, 7А
  • Букова,  11, 11А, 11Б, 13, 17, 4, 5, 8, 8а, 9;
  • Висока, 7, 9а;
  • Втіха, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 4;
  • Грабова, 10, 12, 14а, 16, 18, 8;
  • Грінченка, 14, 14а, 16;
  • Корпанюків, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 71, 73, 73А, 8;
  • Лісна, 2б;
  • Мазепи, 33, 35, 37, 39;
  • Медведецького, 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Мирна, 16, 7, 8;
  • На Копані, 10, 11, 12, 13, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Наукова, 112, 114, 116;
  • Окружна, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 38, 5, 8, 9; Освицька, 1,3;
  • Очеретяна, 1, 11, 1а, 23, 3, 35а, 37, 4, 5, 5а, 6, 7, 8а, 9, 9а.
  • Піскова, 2, 3, 5, 6, 8;
  • Прогулкова, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 33А, 35, 37, 5, 5А;
  • Пшенична, 10, 10а, 11, 13а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9;
  • Розточчя, 15, 27, 29, 29а;
  • Симоненка, 12, 18, 20, 22;
  • Січових Стрільців, 1, 12, 14а, 17, 18Б, 19, 2, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 4/6, 44, 46, 48-48а, 48Б, 58, 62б, 64, 64а, 64б;
  • Скрипника, 10, 12, 2, 8;
  • Спокійна, 2, 4, 4А;
  • Сулими, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 41, 9;
  • Суха, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 9;
  • Творча, 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а;
  • Терлецького, 53, 55, 57.

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