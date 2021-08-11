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Львівська біатлоністка виборола «срібло» на чемпіонаті України

Ольга Денисяка

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Львівська спортсменка Юлія Городня виборола срібну медаль на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок, присвячений 30-й річниці Незалежності України, зараз триває у Чернігові. Змагальну програму чемпіонату відкривали вчора, 10 серпня, супер-спринти. За результатами кваліфікації відбирали 22 кращих.

Серед тих, хто виборов право змагатись за медалі, опинилась і вихованка Львівського обласного центру олімпійської підготовки Юлія Городня. Фінішувавши у кваліфікації третьою, у фіналі супер-спринту новояворівська біатлоністка показала другий результат, ставши віцечемпіонкою України.

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Нагадаємо, літній біатлон – це різновид біатлону, в якому лижна гонка замінена на крос, гонку на лижероллерах, велогонку або інший типовий для літа спосіб пересування.

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