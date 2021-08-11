Львів’янина втретє за рік спіймали п’яним за кермом мотоцикла

У вівторок, 10 серпня, у Львові затримали п’яного мотоцикліста, якого вже двічі притягували до відповідальності за їзду напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, 10 серпня на вул. Стрийській у Львові мотопатруль помітив мотоцикл Mustang без номерних знаків, пасажирка якого їхала ще й без без шолому.

Транспортний засіб зупинили, а у керманича одразу помітили ознаки сильного алкосп’яніння. Пристрій Drager показав 1,82 проміле алкоголю у крові 45-річного чоловіка.

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На львів’янина-порушника склали протокол за ч. 3 ст. 130 (особа, яка двічі впродовж року притягалася до відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також чоловік був двічі позбавлений водійських прав і їхав за кермо нетверезим, тому на нього винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф – 20 400 грн.

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