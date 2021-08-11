ОСТАННІ НОВИНИ

Через аварію у Львові не курсують тролейбуси №22 та №32

Ольга Денисяка

|

11 серпня на вулиці Митрополита Андрея у Львові під час будівництва трапилась аварія. Через це зупинили рух тролейбусів № 22 та № 32. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», 11 серпня будівельна техніка компанії «Онур» пошкодила анкерне кріплення контактного проводу. Як наслідок – тимчасово не курсують тролейбусні маршрути № 22 та № 32.

На місці працюють аварійні бригади «Львівелектротрансу». Рух тролейбусів вказаних маршрутів обіцяють відновити відразу ж після закінчення аварійно-відновлювальних робіт.

Як повідомляв Львівський портал, 10 серпня на високовольтній лінії в депо на вулиці Городоцькій у Львові трапилась аварія. Через це впродовж дня не курсували тролейбусні маршрути №32 та 22 та більшість трамваїв.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів