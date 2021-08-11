Через аварію у Львові не курсують тролейбуси №22 та №32

11 серпня на вулиці Митрополита Андрея у Львові під час будівництва трапилась аварія. Через це зупинили рух тролейбусів № 22 та № 32. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», 11 серпня будівельна техніка компанії «Онур» пошкодила анкерне кріплення контактного проводу. Як наслідок – тимчасово не курсують тролейбусні маршрути № 22 та № 32.

На місці працюють аварійні бригади «Львівелектротрансу». Рух тролейбусів вказаних маршрутів обіцяють відновити відразу ж після закінчення аварійно-відновлювальних робіт.

Як повідомляв Львівський портал, 10 серпня на високовольтній лінії в депо на вулиці Городоцькій у Львові трапилась аварія. Через це впродовж дня не курсували тролейбусні маршрути №32 та 22 та більшість трамваїв.

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