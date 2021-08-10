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Вірян запрошують на серпневу прощу до Унева

Ольга Денисяка

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25-27 серпня з нагоди празника Успення Пресвятої Богородиці, яке є храмовим святом Святоуспенської Унівської Лаври, відбудеться ювілейна 30-та піша проща Львів – Унів. З огляду на карантинні обмеження проща відбудеться у форматі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Провідна тема: «Бути поруч!» Біблійний мотив – «Устань, візьми дитятко і його матір…» (Мт. 2-13). Відтак, проща буде в особливий спосіб присвячена постаті св. Йосифа.

«Цього року наша проща є 30-та, ювілейна. Тема цієї прощі буде: «Бути поруч». Цей рік присвячений св. Йосифу. З огляду на обставини пандемії, проводимо прощу онлайн. Програма прощі буде розміщена на сторінці Унівської прощі, долучайтеся», –  розповів керівник прощі єрм. Пантелеймон Гербери.

З огляду на карантинні обмеження проща відбудеться у форматі ONLINE! Прямі трансляції усієї прощі відбуватимуться на фейсбук-сторінці прощі за посиланням.

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Детальну програму оприлюднять згодом.

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