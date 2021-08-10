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У Бориславі судитимуть наркоторговця

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка, який продавав у Бориславі наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 43-річний обвинувачений організував бізнес на незаконній торгівлі наркотичними речовинами. Так, чоловік збував у Бориславі метадон.

При цьому фігуранта справи спіймали повторно на такій протиправній діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.ч.1, 2 ст.307 (незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) ККУ. Максимальне покарання, яке загрожує підсудному, – до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

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Правоохоронці вже завершили розслідування, а справу скерували на розгляд суду, який і обиратиме покарання наркоторговцю.

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