Невелику вуличку у Личаківському районі замостять бруківкою за 3 млн грн

У Львові взялися за капремонт невеличкої вул. Габріели Запольської, що у Личаківському районі. Дорогу тут замостять бруківкою та відновлять тротуари. На все це витратять 3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Вул. Габріели Запольської є невеликою бічною вуличкою від вул. Пасічної, її протяжність становить лише 328 м.

Цю вулицю не ремонтували щонайменше 40 років, тому дорожники взялись її відновлювати. Раніше тут проклали новий колектор, а тепер дорогу замостять бруківкою, також відновлять хідники. Всі ці роботи обійдуться Львову у 3 млн грн, їх виконує підрядник ТОВ «Трансбудторг».

Завершити капремонт вул. Габріели Запольської планують до свята Покрови, тобто до 14 жовтня.

Реклама партнерів

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Додамо, що зараз у Личаківському районі ремонтують вул. Лісну, вул. Юнацьку, вул. Бринського, вул. Розкіш.

Довідково: вул. Габріели Запольської назвали на честь польської письменниці та акторки, яка довгий час жила жила саме на цій вулиці у віллі «Скіз». Померла вона у Львові у 1921 році, похована на Личаківському кладовищі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.