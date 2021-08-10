На трасі Київ – Чоп ускладнений рух через ДТП

10 серпня на трасі Київ-Чоп біля села Тухолька на Львівщині сталась ДТП. Через аварію на трасі ускладнений рух. Про це повідомили в Телеграм-каналі Патрульної поліції Львівщини, передає Львівський портал.

За попередньою інформацією, зіткнулись вантажівка та легковик. Наразі відомо про двох потерпілих.

На автодорозі ускладнений рух, патрульні забезпечують реверсивний рух автомобілів.

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