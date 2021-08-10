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На Львівщині чоловік побив та втопив 41-річну жінку

Ольга Денисяка

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9 серпня у Бродах на Львівщині під час сварки чоловік побив та втопив свою 41-річну знайому. Поліція вже розшукала та затримала 35-річного злочинця, йому загрожує до 15 років неволі. Про це Львівському порталу повідомили в відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 9 серпня до поліції з заявою про зникнення своєї 41-річної доньки звернулась жителька міста Броди. За словами заявниці, 7 серпня донька пішла з дому та досі не повернулась, зв’язку з нею немає.

Того ж дня правоохоронці виявили тіло розшукуваної з ознаками насильницької смерті у пожежній водоймі у місті Броди.

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Поліцейські встановили, що до вбивства жінки причетний 35-річний житель міста Броди.

«7 серпня близько 16:30 між ним та загиблою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав своїй жертві тілесних ушкоджень та втопив її у водоймі»,  – йдеться в повідомленні.

Невдовзі слідчі повідомлять зловмиснику про підозру у вчиненні умисного вбивства ( ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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