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Львів’ян кличуть на музичний вікенд у Митрополичих садах

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 13-15 серпня, у Митрополичих садах відбудуться відразу три концерти: «Джазовий Michael Jackson», «Віртуози Львова» з «Шедеврами класики про кохання» та Олександр Божик у супроводі рок-бенду. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У п’ятницю, 13 серпня, о 19:00 год. у Митрополичих садах пройде унікальний концерт «Джазовий Michael Jackson» у виконанні джазових віртуозів Urban Gypsy & Olga Chernyshova.

Програма складатиметься з кращих хітів легендарних Майкла Джексона і Стіві Вандера у ексклюзивних джазових аранжуваннях провідних джазменів країни! Квитки можна придбати тут.

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У суботу,14 серпня, неймовірний камерний оркестр «Віртуози Львова» зіграє особливу програму «Шедеври класики про кохання». Диригент – Сергій Бурко.

Спеціальна частина концерту – Іванна Митроган (Арфа) «Шедеври класики про кохання» – це світові шедеври класичної музики про кохання (Моцарта, Пяццолли, Вівальді, Брамса, Шуберта, Штрауса, романтичні серенади, музика вічно закоханих The Beatles та саундтреки з улюблених фільмів про кохання. Квитки – за цим посиланням.

Вже в неділю, 15 серпня, о 19:00 год. у Митрополичих садах виступить скрипаль-віртуоз Олександр Божик у супроводі рок-бенду. Маестро виконає відомі класичні твори, популярні хіти в авторському аранжуванні та власні композиції.

Шоу Олександра Божика вже оцінили глядачі у 30 країнах світу, а всього за свою кар’єру він дав близько 3000 виступів, кожен з яких був неперевершеним взірцем майстерного виконання та неймовірної видовищності. Квитки можна придбати тут.

Зазначимо, що всі концерти відбудуться у межах проєкту BIGSHOW Agency «Україна 30». «Україна 30» – унікальної серії концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики).

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