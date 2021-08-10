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ДТП в Оброшиному: у водіїв-свідків із відеореєстраторами просять допомоги

Наталя Дуляба

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Водіїв, які були свідками аварії в Оброшиному 5 серпня, просять поділитися даними з відеорестраторів. Про це повідомляє Львівський портал.

ДТП сталась 5 серпня на трасі Львів – Самбір – Ужгород у селі Оброшине, що біля Львова. Тут зіткнулись автомобіль Skoda Octavia та поліцейський позашляховик Renault Duster.

Внаслідок автопригоди постраждали троє людей.

Свідків аварії, які мають записи з відеореєстраторів, просять поділитися записами, аби допомогти у встановленні всіх обставин події. Всіх небайдужих просять телефонувати за номером: 068-649-55-75.

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