Через підозрілу сумку зі львівського вокзалу евакуювали понад дві сотні людей

У вівторок, 10 серпня, на головному залізничному вокзалі Львова виявили залишену сумку. Через підозру на вибухівку у ній правоохоронці евакуювали більше двох сотень людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Орієнтовно об 11:00 год. працівники вокзалу виявили в одному зі залів очікування залишену сумку. Вона викликала підозри, тому на місце викликали правоохоронців, вибухотехніків, кінологів та працівників інших спецслужб.

Із вокзалу евакуювали 230 людей – і працівників, і пасажирів. Під час обстеження у сумці вибухонебезпечних предметів не виявили.

Кому належала покинута сумка, наразі не відомо. Це з’ясовують правоохоронці.

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Нагадаємо, залишена сумка в аеропорту «Львів» також наробила переполоху. На місце з’їхались вибухотехніки, кінологи, правоохоронці, з летовища евакуювали пасажирів і працівників.

Підозрілу сумку з території аеропорту вивезли спеціальним роботом і підірвали. З’ясувалось, що всередині був просто ноутбук.

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