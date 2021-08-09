Зіткнення автобуса та автомобіля на Львівщині: шестеро травмованих

У понеділок, 9 серпня, у місті Кам’янка-Бузька, що на Львівщині, автобус зіткнувся з автомобілем. Як наслідок – шестеро травмованих людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталась у понеділок, 9 серпня, о 07.20 у м. Кам’янка-Бузька Львівського району. Водій автомобіля 44-річний львів’янин не впорався із керуванням «Мазди» та виїхав на зустрічну смугу. Він зіткнувся з пасажирським автобусом «Еталон» сполученням «Стриганка – Львів», за кермом якого перебував 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

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Водія «Мазди» та п’ятьох пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років, мешканців Львівського району, із травмами госпіталізували. Їхні діагнози уточнюються.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Фото: нацполіція.