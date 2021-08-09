Українцям тепер легше потрапити до Угорщини

Із суботи, 7 серпня, українці, які для поїздки використовують наземні пункти пропуску можуть відвідувати Угорщину без ПЛР-тестів, карантину та довідки про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у консульській службі МЗС України.
Для тих, хто хоче скористатися повітряним транспортом потрібно впродовж 72 годин перед поїздкою здати ПЛР-тест.
Українці, які пройшли вакцинацію, будуть звільнені від здачі ПЛР-тестів, оскільки Угорщина визнає українські сертифікати про вакцинації.
Також діти до 18 років можуть не здавати тести, якщо вони подорожують з дорослими, які мають сертифікат про вакцинацію.
Нагадуємо, що для в’їзду в Угорщину громадяни України повинні мати біометричний паспорт для короткострокових поїздок в рамках безвізу, гроші для покриття витрат і туристичну страхівку. Поліс для тижневої поїздки в Угорщину коштує 190 грн. Його можна оформити онлайн, а потім зберегти на мобільний телефон чи роздрукувати.
Львівський портал раніше писав, що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.
Також через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язані відправитись на самоізоляцію чи обсервацію.
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Дарина Романишин