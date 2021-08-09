Українцям тепер легше потрапити до Угорщини

Із суботи, 7 серпня, українці, які для поїздки використовують наземні пункти пропуску можуть відвідувати Угорщину без ПЛР-тестів, карантину та довідки про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у консульській службі МЗС України.

Для тих, хто хоче скористатися повітряним транспортом потрібно впродовж 72 годин перед поїздкою здати ПЛР-тест.

Українці, які пройшли вакцинацію, будуть звільнені від здачі ПЛР-тестів, оскільки Угорщина визнає українські сертифікати про вакцинації.

Також діти до 18 років можуть не здавати тести, якщо вони подорожують з дорослими, які мають сертифікат про вакцинацію.

Реклама партнерів

Нагадуємо, що для в’їзду в Угорщину громадяни України повинні мати біометричний паспорт для короткострокових поїздок в рамках безвізу, гроші для покриття витрат і туристичну страхівку. Поліс для тижневої поїздки в Угорщину коштує 190 грн. Його можна оформити онлайн, а потім зберегти на мобільний телефон чи роздрукувати.

Львівський портал раніше писав, що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язані відправитись на самоізоляцію чи обсервацію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.