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Біля Славського Ford злетів з дороги та перекинувся: водій загинув

Вероніка Рой

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У неділю, 8 серпня, у селі Волосянка, що у Стрийському районі, автомобіль Ford Focus злетів із дороги та декілька разів перекинувся. У результаті аварії водій авто загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько другої години ночі у селі Волосянка Стрийського району. За даними поліції, 32-річний водій автомобіля Ford Focus рухався у напрямку смт Славське, з’їхав у кювет, де кілька разів перекинувся. Внаслідок травм, які отримав під час ДТП, водій загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Фото: поліція

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