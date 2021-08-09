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У селі Гайок облаштували тимчасовий міст. Хто ним зможе проїхати?

Вероніка Рой

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На Львівщині у селі Гайок, через річку Західний Буг, облаштували тимчасовий міст. Ним зможуть проїжджати автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки. Про це інформує Львівська районна державна адміністрація.

Через річку Західний Буг на дорозі Н-17 Львів–Луцьк встановлено середній автомобільний розбірний міст. Ним користуватимуться автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки не більше 12 тон та висотою кузова до 3 метрів.

Також організовано реверсивний рух. Таким чином автотранспорт проїжджатиме через тимчасову переправу почергово. А встановлені з обох сторін моста триметрові арки обмежуватимуть рух великогабаритного транспорту.

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В управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОДА повідомили, що було відновлено перевезення на таких автобусних маршрутах:

  • № 540 Львів АС-2 – Опліцько ч/з Радехів;
  • № 543 Львів АС-2 – Радванці ч/з Радехів;
  • № 544 Львів АС-2 – Криве – Радехів АС;
  • № 590 Львів АС-2 – Полонична;
  • № 655 Львів АС-2 – Радехів АС;
  • № 671 Львів АС-2 – Лопатин ч/з Радехів;
  • № 672 Львів АС-2 – Радехів АС – Грицеволя;
  • № 673 Львів АС-2 – Торки ч/з Сушне;
  • № 674 Львів АС-2 – Бишів ч/з Радехів;
  • № 680 Львів АС-2 – Радехів АС – Лопатин – Сморжів;
  • № 681 Львів АС-2 – Радехів АС – Павлів;
  • № 850 Львів АС-2 – Кам’янка-Бузька АС – Сілець.

Як відомо, 3 травня стався обвал аварійного 61-літнього мосту на трасі Львів-Луцьк. Внаслідок обвалу постраждалих немає. Рух цією ділянкою заборонили. Було відомо, що понад 5 років міст перебував у передаварійному стані.

У Львівській РДА кажуть, що зараз тривають підготовчі роботи до капітального ремонту та реконструкції основного мосту шириною 13 метрів, з пішохідними доріжками та зовнішнім освітленням.

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Фото: Львівська РДА

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