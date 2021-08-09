У лобовому зіткненні у Козьовій травмувалися семеро людей

У понеділок, 9 серпня, на трасі Київ-Чоп у селі Козьова на Львівщині відбулося лобове зіткнення автомобілів «Сітроен» та «ВАЗ». У результаті ДТП семеро людей отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 9.10 на автодорозі Київ-Чоп» у селі Козьова Стрийського району. За даними поліції, 31-річний водій автомобіля «Сітроен» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автівкою «ВАЗ».

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У результаті аварії водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Крім того, травмовані троє пасажирів «ВАЗу» віком 15, 16 та 20 років – усі жителі Рівненської області. Також постраждали двоє пасажирів «Сітроену»: 22-річна місцева мешканка та 20-річний житель Стрийського району. Усіх потерпілих доставлено до медичного закладу, їхні діагнози уточнюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція