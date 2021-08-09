По сто тисяч гривень дадуть ще 36 бійцям АТО зі Львова. Список

В понеділок, 9 серпня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік воїнів АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 36 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять понад 3,6 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:

Реклама партнерів

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Кость Ігор Іванович Пікневич Олег Романович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Васьків Володимир Миколайович Годовський Мар’ян Романович Думич Андрій Павлович Калитка Назар Богданович Кондрак Іван Андрійович Кондрак Роман Андрійович Кравчук Василь Васильович Лупій Степан Федорович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Волошанський Борис Борисович Кравчишин Богдан Григорович Чоп Дмитро Юрійович Яремко Мар’ян Петрович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Стуков Андрій Миколайович Феник Денис Володимирович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Афтинюк Віталій Дмитрович Гусаковський Андрій Васильович Жарицький Любомир Олександрович Ковбаса Назар Анатолійович Мицак Руслан Володимирович Федаш Микола Володимирович Хробак Богдан Михайлович Штей Роман Олександрович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Альошин Микола Володимирович Бардюк Валерій Віталійович Дорош Руслан Миронович Дробот Олексій Михайлович Жеребецький Тарас Петрович Калагурський Володимир Богданович Кобринець Іван Васильович Копитинський Юрій Львович Пасірський Руслан Ігорович Сирота Володимир Юрійович Скупейко Андрій Васильович Теглівець Михайло Михайлович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали вже понад 4500 бійців АТО. На це витратили майже 455 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.