По сто тисяч гривень дадуть ще 36 бійцям АТО зі Львова. Список

В понеділок, 9 серпня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік воїнів АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 36 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять понад 3,6 мільйона гривень.
Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Кость Ігор Іванович
- Пікневич Олег Романович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Васьків Володимир Миколайович
- Годовський Мар’ян Романович
- Думич Андрій Павлович
- Калитка Назар Богданович
- Кондрак Іван Андрійович
- Кондрак Роман Андрійович
- Кравчук Василь Васильович
- Лупій Степан Федорович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Волошанський Борис Борисович
- Кравчишин Богдан Григорович
- Чоп Дмитро Юрійович
- Яремко Мар’ян Петрович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Стуков Андрій Миколайович
- Феник Денис Володимирович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Афтинюк Віталій Дмитрович
- Гусаковський Андрій Васильович
- Жарицький Любомир Олександрович
- Ковбаса Назар Анатолійович
- Мицак Руслан Володимирович
- Федаш Микола Володимирович
- Хробак Богдан Михайлович
- Штей Роман Олександрович
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Альошин Микола Володимирович
- Бардюк Валерій Віталійович
- Дорош Руслан Миронович
- Дробот Олексій Михайлович
- Жеребецький Тарас Петрович
- Калагурський Володимир Богданович
- Кобринець Іван Васильович
- Копитинський Юрій Львович
- Пасірський Руслан Ігорович
- Сирота Володимир Юрійович
- Скупейко Андрій Васильович
- Теглівець Михайло Михайлович
Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.
Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали вже понад 4500 бійців АТО. На це витратили майже 455 млн грн.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба