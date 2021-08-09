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На змагання до Львова з’їхалися більше двох сотень шахістів

Наталя Дуляба

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В понеділок, 9 серпня, стартував Відкритий кубок Львова з шахів. На змагання приїхали більше двох сотень учасників із різних областей України. Всі вони змагатимуться за найбільший призовий фонд – 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Відкритий кубок Львова з шахів триватиме вісім днів поспіль – до 16 серпня. Спортсмени змагатимуться у двох вікових категоріях: до 20 років та до 12 років.

Серед учасників – чемпіони та призери чемпіонатів України з шахів усіх вікових категорій за останні три роки, понад двадцять кандидатів у майстри спорту та п’ять майстрів спорту.

Загалом участь у змаганнях візьмуть понад дві сотні шахістів, які приїхали до Львова з різних куточків України. Традиційно найбільше учасників є зі Львова та області. Також є представники Києва, Одеси, Мукачева, Рівного, Луцька, Івано-Франківська, Житомира, Хмельницька, Чернівців, Краматорська, Тернополя та Дніпра.

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Зазначимо, цьогоріч Відкритий кубок Львова з шахів має найбільший призовий фонд – 200 тисяч гривень. Їх надають постійні партнери Львівської обласної шахової федерації. Спортсмени, які здобудуть призові місця, отримають по 4000, 5000 та 6000 грн.

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Фото: ЛМР

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