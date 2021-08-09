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На Львівщині автомобіль насмерть збив чоловіка біля зупинки

Дарина Романишин

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У неділю, 8 серпня, у с. Рудники, що на Львівщині, водій авто збив чоловіка, який стояв поблизу автобусної зупинки. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

ДТП сталася у неділю, 8 серпня, близько 03:35 год. у с. Рудники Стрийського району Львівської області. Водій, особу якого ще не встановили, вчинив наїзд на 46-річного місцевого мешканця.

В результаті отриманих травм пішохід помер на місці.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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