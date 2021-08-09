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Мешканець Львівщини може потрапити до тюрми за незаконний посів кукурудзи

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 45-річного чоловіка через незаконний посів кукурудзи землі державного підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

45-річний працівник підприємства, яке займається обробкою землі, вирішив підзаробити та засіяв кукурудзою державні землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 44 га.

Таким чином чоловік спричинив державі збитки на суму понад 125 тис грн.

Наразі до о суду обвинувальний акт стосовно 45 річного жителя Городоччини за фактом незаконного самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі терміном від 2 до 4 років або позбавленням волі на термін до 2 років.

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