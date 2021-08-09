За перевезення 65 кг контрабандного бурштину чоловік відбувся умовним терміном

40-річний чоловік, який намагався перевезти через кордон на Львівщині 65 кг контрабандного бурштину, відбувся умовним терміном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

На перевезенні контрабандного бурштину жителя Хмельницької області викрили цьогоріч у квітні. Чоловік прибув у пункт-пропуску «Шегині-Медика», де при поглибленому огляді в автомобілі обвинуваченого було виявлено каміння бурштину вагою понад 65 кг, яке він намагався перевезти через кордон України.

Щодо жителя Хмельницької області було відкрите кримінальне провадження за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч.2 ст.240-1 КК України).

Проте фігурант визнав свою вину. Відтак прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.

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Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді 4 років позбавлення волі, та відповідно до ст.75 КК України. Проте його було звільнено від відбування покарання з випробуванням на 2 роки іспитового терміну. Речовий доказ бурштин – конфісковано в дохід держави.

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