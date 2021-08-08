Українцям обіцяють менше паперів: Президент підписав закон

Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці. Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Про це Львівському порталу повідомив Урядовий портал.

Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки – вся інформація буде в електронних реєстрах.

Загалом цей законопроєкт передбачає:

цифровізацію всіх публічних послуг;

якщо закон для отримання послуги вимагає подання документів та/або інформації, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, такі документи/інформація не подаються, а надавач послуги самостійно отримує таку інформацію;

передбачає, що можуть існувати випадки, у яких суб’єкт надання послуги не може надавати електронні публічні послуги; перелік таких випадків затверджує Кабінет Міністрів України.

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