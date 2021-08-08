ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям обіцяють менше паперів: Президент підписав закон

Дарина Романишин

|

Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці. Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Про це Львівському порталу повідомив Урядовий портал.

Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки – вся інформація буде в електронних реєстрах.

Загалом цей законопроєкт передбачає:

  • цифровізацію всіх публічних послуг;
  • якщо закон для отримання послуги вимагає подання документів та/або інформації, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, такі документи/інформація не подаються, а надавач послуги самостійно отримує таку інформацію;
  • передбачає, що можуть існувати випадки, у яких суб’єкт надання послуги не може надавати електронні публічні послуги; перелік таких випадків затверджує Кабінет Міністрів України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів