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На реставрацію у Гарнізонному храмі у Львові виділили 12 млн грн

Дарина Романишин

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Фасад церкви свв. ап. Петра і Павла реставрують за кошти міста, а на відновлення фресок та скульптур фінансування було від Міністерства культури та національної спадщини Польщі – майже 8 млн грн та 4 млн грн відповідно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Львові реставрують Гарнізонний храм. Наразі працюють над головним фасадом та внутрішніми розписами.

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Цього року церква святкуватиме 10-річчя відновлення своєї діяльності. Урочистості з цієї нагоди заплановано на 2 грудня.

Загалом проект передбачає виконання таких робіт: розчистка кам’яних поверхонь, закріплення тиньку; обробка кам’яних поверхонь та тиньку; реставрація і відтворення втрачених елементів карнизів, декору, поверхонь; відновлення скульптур; покриття міддю виступаючих частин стіни фасаду.

Настоятель церкви о. Тарас Михальчук переконаний, що реставраційні роботи, які проводять у храмі, є взірцевими для всієї України.

«Ми стараємося підтримувати наше військо як військові капелани, і реставрація цього храму – це велика лепта в історію нашої країни. Тому маємо надію, що створиться ціла школа реставрації, і це буде взірець того, як ми повинні насправді реставрувати святині, яким, як нашому храму, 400 років. Дякуємо громаді міста, жертводавцям, партнерам з Польщі, які допомагають реставрувати цю святиню», – сказав о.Тарас Михальчук.

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