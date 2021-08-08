Біля університету Франка у Львові відновлюють клумбу, яку заклали понад 100 років тому

У суботу, 7 серпня, перед входом до Франкового вишу висадили квітник. Клумбу ж спроєктував Арнольд Рерінг понад 100 років тому. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті містабудування Львівської міськради.

Висаджували квітник працівники міського управління екології разом із садівниками та працівниками парку Франка та комунальниками із «Зеленого Львова».

Висадили здебільшого багаторічники: юки, кизильники, астильби, тис ягідний, гортензію та однорічник бегонія. Вже цього року будуть цвісти бегонії та гортензії.

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Біля клумби встановлять інформаційну табличку. В ній зокрема йтиметься про історію найстарішого в Україні міського парку та відомого садівника Арнольда Рерінга.

Клумбу, розташовану навпроти центрального входу до парку, спроектував Арнольд Рерінг – інспектор міських плантацій, проектант значної частини парків та скверів Львова. Сучасний вигляд квітника розробила дизайнерка ЛКП «Зелений Львів».

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Фото: ЛМР.