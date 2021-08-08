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32-річний водій загинув внаслідок ДТП на Львівщині

Дарина Романишин

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У неділю, 8 серпня, біля с. Волосянка на Львівщині трапилася ДТП. Водій автомобіля «Ford Focus» не справився із керуванням та загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

У ніч із суботи на неділю, 8 серпня, близько 02:00 год, 32-річний водій, мешканець с. Грабовець, вчинив ДТП біля с. Волосянка Стрийського району. Він не справився із кермуванням з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм водій помер на місці події.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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