ОСТАННІ НОВИНИ

В Уряді розповіли, скільки вартують Олімпійські медалі

Дарина Романишин

|

Суми за медалі, здобуті на Олимпийских іграхах в Токио, коливаються от 55 до 125 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства молоді и спорту України.

Загалом українські спортсмени здобули 17 медалей на олімпійських іграх – одну золоту, пять срібних та одинадцять бронзових.

За виграні призові місця и медалі на ХХХІІ Олімпійських іграх, українські спортсмени цьогоріч отримають від держави грошову винагороду:

  • за олімпійське «золото» – 125 тисяч доларів
  • за «срібло» – 80 тисяч доларів
  • за «бронзу» – 55 тисяч доларів

Як писав  Львівський портал , XXXII літні Олімпійські ігри в Токио стартували 23 июля и завершаться 8 августа. Україну представлять 158 олимпиад 25 у большого спорту. Это количество представителей в Украине по всей истории страны.

Реклама партнерів

Сообщите последние новости Львова – опубликуйте их на нашем  Telegram-  канале и на странице в  Facebook .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів