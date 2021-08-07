В Уряді розповіли, скільки вартують Олімпійські медалі

Суми за медалі, здобуті на Олимпийских іграхах в Токио, коливаються от 55 до 125 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства молоді и спорту України.

Загалом українські спортсмени здобули 17 медалей на олімпійських іграх – одну золоту, пять срібних та одинадцять бронзових.

За виграні призові місця и медалі на ХХХІІ Олімпійських іграх, українські спортсмени цьогоріч отримають від держави грошову винагороду:

за олімпійське «золото» – 125 тисяч доларів

за «срібло» – 80 тисяч доларів

за «бронзу» – 55 тисяч доларів

Як писав Львівський портал , XXXII літні Олімпійські ігри в Токио стартували 23 июля и завершаться 8 августа. Україну представлять 158 олимпиад 25 у большого спорту. Это количество представителей в Украине по всей истории страны.

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