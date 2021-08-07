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Правоохоронці розшукують осіб, які отруїли двох собак у Львові

Дарина Романишин

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У п’ятницю, 6 серпня, близько 11.00 до поліції звернулася 53-річна львів’янка і повідомила, що в районі ринку «Галицьке перехрестя» невідомі отруїли двох собак. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, поблизу житлових будинків на вулиці Поліській у Львові загинули дві собаки, які, ймовірно, були отруєні.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють  усі обставини події.

Користувачка мережі Facebook Марса Проць також повідомила про вбивство собак на своїй сторінці та прикріпила фото.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліцейські закликають громадян повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною за номером 102.

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