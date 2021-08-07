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На Львівщині затримали церковного крадія

Дарина Романишин

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У Червонограді правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який викрав з церкви позолочений престольний хрест. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 6 серпня, близько 20:00 у Червонограді, що на Львівщині. Священник одного з храмів міста повідомив поліції, що невідома особа викрала з церкви позолочений престольний хрест.

Вже протягом години вдалося встановити  особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець.

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Речові докази вилучили правоохоронці.

За фактом слідчі Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, позбавленням волі на термін до п’яти років.

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Фото: Нацполіція Львівщини.

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