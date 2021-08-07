На Львівщині затримали церковного крадія

У Червонограді правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який викрав з церкви позолочений престольний хрест. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 6 серпня, близько 20:00 у Червонограді, що на Львівщині. Священник одного з храмів міста повідомив поліції, що невідома особа викрала з церкви позолочений престольний хрест.

Вже протягом години вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець.

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Речові докази вилучили правоохоронці.

За фактом слідчі Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавленням волі на термін до п’яти років.

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Фото: Нацполіція Львівщини.