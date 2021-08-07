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Фрази, які зрозуміють тілько ві Львові

Дарина Романишин

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Львiв’янин Всеволод Поліщук склав 20 фраз, в які у Львoвi закладають інший зміст, склaв . Тут, зокрема, ідеться про віддалені райони, каву, погоду, Криївку та крилаті вислови. Словом, те, з чим асоціюється Львів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала користувачка Marta Tokarska-Pazdej.

Сленг львівського панства:

  1. Буду за п’ять хвилин = ще хвилин п’ятнадцять їхати і півгодини паркуватися.
  2. «Шановний!» = смeртeльна образа, можливо, зараз битимуть.
  3. Виїжджаю = почистив зуби, поставив каву, знайшов одну шкарпетку.
  4. Заходь на каву = пляшка в холодильнику, вся плита в баняках, на ранок нічого не плануй.
  5. Я живу 10 хвилин до центру = я з Сокільників.
  6. Я айтішник = у мене є гроші!
  7. Я живу в Рясному-2 = у мене немає грошей.
  8. Я живу в районі Під Голоско = у мене немає грошей на квартиру в Рясному-2.
  9. Я ресторатор = я весь у боргах!
  10. Не люблю кави = я нонконформіст
  11. На дзвінку (зідзвонимось) = ніхто нікому не планує дзвонити.
  12. Не був у Криївці = у мене немає друзів з інших міст.
  13. Уболіваю за Карпати = я давно не цікавився футболом.
  14. Розмова про погоду = спроба доведення до сaмoгубства!
  15. Маю з собою парасолю = дощу точно не буде. Вбрав світлі (білі) сподні = буде дощ, навіть якщо зараз чисте небо.
  16. Йой, як ти схудла, як гарно виглядаєш, тьфу-тьфу жеби не врікти = дупу наїла як сідло, заший писок!
  17. Давайся чути = та мені байдуже, що там в тебе відбувається.
  18. Та я вже близько, біля нижнього Шувару = проїжджає тільки біля палацу Гната Хоткевича.
  19. Я тебе почув = мені байдуже зараз до тебе.
  20. Наразі дякую = піду пошукаю щось ліпше/дешевше.

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