Фрази, які зрозуміють тілько ві Львові

Львiв’янин Всеволод Поліщук склав 20 фраз, в які у Львoвi закладають інший зміст, склaв . Тут, зокрема, ідеться про віддалені райони, каву, погоду, Криївку та крилаті вислови. Словом, те, з чим асоціюється Львів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала користувачка Marta Tokarska-Pazdej.
Сленг львівського панства:
- Буду за п’ять хвилин = ще хвилин п’ятнадцять їхати і півгодини паркуватися.
- «Шановний!» = смeртeльна образа, можливо, зараз битимуть.
- Виїжджаю = почистив зуби, поставив каву, знайшов одну шкарпетку.
- Заходь на каву = пляшка в холодильнику, вся плита в баняках, на ранок нічого не плануй.
- Я живу 10 хвилин до центру = я з Сокільників.
- Я айтішник = у мене є гроші!
- Я живу в Рясному-2 = у мене немає грошей.
- Я живу в районі Під Голоско = у мене немає грошей на квартиру в Рясному-2.
- Я ресторатор = я весь у боргах!
- Не люблю кави = я нонконформіст
- На дзвінку (зідзвонимось) = ніхто нікому не планує дзвонити.
- Не був у Криївці = у мене немає друзів з інших міст.
- Уболіваю за Карпати = я давно не цікавився футболом.
- Розмова про погоду = спроба доведення до сaмoгубства!
- Маю з собою парасолю = дощу точно не буде. Вбрав світлі (білі) сподні = буде дощ, навіть якщо зараз чисте небо.
- Йой, як ти схудла, як гарно виглядаєш, тьфу-тьфу жеби не врікти = дупу наїла як сідло, заший писок!
- Давайся чути = та мені байдуже, що там в тебе відбувається.
- Та я вже близько, біля нижнього Шувару = проїжджає тільки біля палацу Гната Хоткевича.
- Я тебе почув = мені байдуже зараз до тебе.
- Наразі дякую = піду пошукаю щось ліпше/дешевше.
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Дарина Романишин