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Доба на Донбасі минула без втрат

Дарина Романишин

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Протягом минулої доби, 6 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі російські збройні найманці 5 раз порушили режим «тиші», але ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.

Зазначається, що противник обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру поблизу Водяного, що біля Донецька.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотрошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

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Неподалік Катеринівки збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 07:00 год. 7 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. Також вони дотримуються режиму припинення вогню.

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