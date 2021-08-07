Дні європейської спадщини: львів’ян запрошують до волонтерства

У Львові 10-12 вересня відбудуться Дні європейської спадщини на тему «Місто для всіх». Організатори шукають волонтерів для участі та допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цьогорічна тема заходу покликана відкрити спадщину і залучити до цього кожного, незалежно від етнічної приналежності, раси, релігійних поглядів, статі, віку, фізичних можливостей, рівня доходів, досвіду та ін. Під час події обговорюватимуть не лише про статус людей з інвалідністю в різні історичні періоди Львова , а й інші теми.

Ідеєю проєкту є привернення уваги до забутих і маловідомих об’єктів спадщини. Тому ці три дні будуть наповнені екскурсіями, лекціями та розповідями.

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Принцип заходу: один раз на рік відкрити двері зазвичай недоступних для огляду пам’яток і завдяки екскурсіям та іншим заходам «оживити» їх. В ці дні маловідомі закриті споруди відкривають свої двері для відвідувачів, щоб розповісти таємниці, приховані за їхніми фасадами.

Організатори шукають привітних, відповідальних, активних, пунктуальних та зібраних людей.

Обов’язки волонтера:

реєстрація групи на події;

супровід групи під час події;

фото (відео) звіт події;

інформаційний супровід події;

інше.

Волонтер під час Днів європейської спадщини у Львові отримає:

досвід роботи в організації масштабного заходу міста;

знайомство з новими та цікавими людьми;

змогу потрапити на унікальні екскурсії Львовом;

можливість відвідати тренінг по роботі з людьми з інвалідністю та отримати сертифікат учасника;

офіційну подяку за участь у проєкті від Львівського туристичного офісу;

сувеніри.

Прийом заявок триватиме до 13 серпня за посиланням https://bit.ly/3i7bgKq.

Детальніше про Дні європейської спадщини у можна прочитати у соцмережах Facebook та Instagram.

Додамо, що Дні європейської спадщини започаткувала Радою Європи у 1991 році, щоб привернути увагу до забутих і маловідомих об’єктів спадщини. Львів – це єдине місто в Україні, яке вже 11 років безперервно проводить заходи в Рамках ДЄС.

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