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За порушення львівських перевізників оштрафували на 367 тисяч

Наталя Дуляба

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За порушення, виявлені під час перевірок із початку 2021 року, автобусних перевізників Львова оштрафували на понад 367 тисяч гривень. Найбільше встановлених вимог не дотримувалось ТзОВ «Фіакр Львів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За сім місяців у роботі маршруток Львова виявили низку порушень, через що на перевізників склали 216 актів. Кожен акт передбачає 1700 грн штрафу, відтак загалом компанії оштрафували на 367 200 грн.

У мерії не уточняють всі виявлені порушення, але додають, що йдеться, зокрема, про неналежний санітарний і технічний стани автобусів.

Найбільше порушень зафіксували на маршрутах ТзОВ «Фіакр Львів» – 82 акти. Ще 70 актів скерували ТзОВ «Міра і К», 57 – ПАТ «ЛАТП 14630», 4 – ТзОВ «Успіх БМ», ще 3 – комунальному АТП №1.

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«Наші працівники систематично здійснюють перевірки автобусів на маршрутах (кінцевих зупинках) щодо проведення заходів дезінфекції автобусів, дотримання санітарних норм, наявності візуальної інформації в салонах та випуску на лінію транспортних засобів. При виявленні порушень інформуємо керівництво підприємства, яке обслуговує маршрут, щодо усунення недоліків», – кажуть у міському управлінні транспорту.

За кількістю автобусів, які перевізники щодня випускають на маршрути, у мерії слідкують через GPS-навігацію.

Зазначимо, що перевірки львівських маршруток проводить міське управління транспорту спільно з представниками «Укртрансбезпеки» та патрульними.

Нагадаємо, штрафи за курсування маршруток не за графіком у Львові передбачили ще у 2018 році. Також перевізників зобов’язали оновлювати автобусний парк.

Традиційно колапс із громадським транспортом у Львові стається під час негоди: чи то сильних злив, чи заметілей взимку. На маршрути в таких випадках виїжджає суттєво менше автобусів та електротранспорту.

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