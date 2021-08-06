За порушення львівських перевізників оштрафували на 367 тисяч

За порушення, виявлені під час перевірок із початку 2021 року, автобусних перевізників Львова оштрафували на понад 367 тисяч гривень. Найбільше встановлених вимог не дотримувалось ТзОВ «Фіакр Львів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За сім місяців у роботі маршруток Львова виявили низку порушень, через що на перевізників склали 216 актів. Кожен акт передбачає 1700 грн штрафу, відтак загалом компанії оштрафували на 367 200 грн.

У мерії не уточняють всі виявлені порушення, але додають, що йдеться, зокрема, про неналежний санітарний і технічний стани автобусів.

Найбільше порушень зафіксували на маршрутах ТзОВ «Фіакр Львів» – 82 акти. Ще 70 актів скерували ТзОВ «Міра і К», 57 – ПАТ «ЛАТП 14630», 4 – ТзОВ «Успіх БМ», ще 3 – комунальному АТП №1.

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«Наші працівники систематично здійснюють перевірки автобусів на маршрутах (кінцевих зупинках) щодо проведення заходів дезінфекції автобусів, дотримання санітарних норм, наявності візуальної інформації в салонах та випуску на лінію транспортних засобів. При виявленні порушень інформуємо керівництво підприємства, яке обслуговує маршрут, щодо усунення недоліків», – кажуть у міському управлінні транспорту.

За кількістю автобусів, які перевізники щодня випускають на маршрути, у мерії слідкують через GPS-навігацію.

Зазначимо, що перевірки львівських маршруток проводить міське управління транспорту спільно з представниками «Укртрансбезпеки» та патрульними.

Нагадаємо, штрафи за курсування маршруток не за графіком у Львові передбачили ще у 2018 році. Також перевізників зобов’язали оновлювати автобусний парк.

Традиційно колапс із громадським транспортом у Львові стається під час негоди: чи то сильних злив, чи заметілей взимку. На маршрути в таких випадках виїжджає суттєво менше автобусів та електротранспорту.

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