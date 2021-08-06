У Львові серед вулиці розлили ртуть

На вул. Сонячній, що у Франківському районі Львова, просто на землі виявили розлиту ртуть. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 6 серпня, на вул. Сонячній, 39. Тут орієнтовно о 15:45 год. на землі біля гаражу знайшли розсипану ртуть.

На місце негайно прибули рятувальники, які взялися збирати небезпечну речовину. За попередніми даними, серед вулиці розлили 30 г ртуті.

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Нагадуємо, що ртуть є шкідливою для здоров’я людини. При потраплянні в організм через органи дихання вона залишається там на все життя і може провокувати низку хвороб. Втім загрозу становить не сам метал, а його пари. Чим вища температура, тим швидше та інтенсивніше випаровується ртуть.

Якщо ртуті розлилось більше, ніж є у градуснику, рятувальники радять:

вивести із приміщення всіх людей, надати допомогу дітям, інвалідам та літнім людям – вони підлягають евакуації в першу чергу;

захистити органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;

відчинити настіж усі вікна;

ізолювати максимально забруднене приміщення, щільно зачинити усі двері;

швидко зібрати документи, цінності, ліки та інші необхідні речі;

вимкнути електрику та газ, загасити вогонь у грубах перед виходом із будинку;

негайно викликати фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У крайньому випадку – зателефонувати в поліцію.

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Фото: ДСНС