У Львові 24 серпня відбудеться забіг за тверезу націю

У вівторок, 24 серпня, у Львові з нагоди Дня Незалежності проведуть Забіг «За Тверезу Націю». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Атлети бігтимуть за маршрутом: Львів – Винники – Львів, загальною дистанцією 21 км. Траса покрита на 75% асфальтом, а на 25% – бруківкою. Учасниками можуть бути лише повнолітні жителі Львівщини.

«Такий забіг відбудеться вже водинадцяте. Традиційно 24 серпня кожен учасник зможе пробігти разом з нами цей маршрут і відчути дух єднання та взаємопідтримки серед всіх присутніх. Приходьте і переконайтеся, що вам під силу все», – каже Тарас Марущакз громадської організації «Твереза Галичина».

Видача стартових пакетів буде 24 серпня з 6:30 до 7:30 год. на місці старту – біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові.

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В пакет учасника входить стартовий номер учасника, медаль фінішера, іміджевий браслет заходу, пункти гідратації, музична підтримка на трасі, якісна фото- та відеозйомка, спеціальні пропозиції від партнерів та подарунки від організаторів.

Групи стартуватимуть о 8:00 ранку, а на фініші спортсменів чекатимуть з 11:00 год.

Обов’язковою умовою участі є попередня реєстрація за посиланням.

Кількість місць обмежена до 100 учасників.

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