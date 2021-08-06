На території Академії сухопутних військ встановили найвищий на Львівщині флагшток

У четвер, 5 серпня, на території Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного встановили найвищий на Львівщині флагшток, заввишки понад 50 метрів. Після відкриття комплексу на його верхівці майорітиме синьо-жовтий Державний прапор України розміром 8 на 12 метрів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Місце розташування флагштоку саме на території Національної академії обрано невипадково, адже навчальний заклад розташований на одній з найвищих точок міста.

«Понад 50 метрів заввишки, майже 9 тонн вагою, сотні годин відданої праці для виготовлення та встановлення… Саме такими показниками можна вимірювати найбільший на Львівщині флагшток, який сьогодні здійнявся на теренах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Цей комплекс відтепер стане черговою візитівкою та важливим осередком суспільно-культурного життя міста й області», – зазначив ачальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Зведення флагштоку розпочалось з ініціативи президента України Володимира Зеленського та присвячене 30-й річниці Незалежності України. Виконує роботи ТзОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» на замовлення Львівської обласної державної адміністрації та за кошти державного бюджету.

Впродовж наступних двох тижнів компанія-підрядник виконає ще цілу низку робіт, передбачених проєктом. Зокрема, вимощення території навколо флагштоку тротуарною плиткою та гранітом, її освітлення, озеленіння, встановлення лавок та урн для сміття тощо.

Відкриття комплексу відбудеться вже 23 серпня, у День Державного Прапора України. Окрім урочистого відкриття та підняття прапора, учасники свята матимуть змогу спостерігати за урочистим проходженням військовослужбовців військових формувань, що дислокуються у Львівському гарнізоні.

А долучившись до Дня відкритих дверей у Національній академії, всі охочі зможуть на власні очі побачити зразки сучасного озброєння та військової техніки, а також поспілкуватись з українськими захисниками.

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Фото: Академія сухопутних військ