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Мешканцю Стрия «світить» 10 років тюрми за продаж наркотиків

Вероніка Рой

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Судитимуть чоловіка, що продавав наркотики мешканцям Стрийщини субітекс та амфетамін жителям району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Цьогоріч упродовж травня 40-річний чоловік незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а також продавав наркотики субітекс та амфетамін жителям Стрийщини.

До суду вже скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Стрия, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1, 2 ст.307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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