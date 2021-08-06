ОСТАННІ НОВИНИ

Бойовики на Донбасі десять раз порушували «тишу»: поранений цивільний

Дарина Романишин

|

Протягом минулої доби, 5 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі російські збройні найманці 10 раз порушили режим припинення вогню. Серед українських військових втрат немає, однак важке поранення отримав цивільний житель. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі ООС.

Зазначається, що противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Авдіївки.

Ворог здійснював обстріл по околицях Галицинівки, використовуючи артилерійські системи 122-го калібру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.

Реклама партнерів

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Противник обстрілював населений пункт Красногорівка та наших захисників з протитанкових гармат. Внаслідок цього обстрілу був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена п’ятиповерхова житлова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщині зафіксовали проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Станом на 07:00 год, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. Також вони дотримуються режиму припинення вогню.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів