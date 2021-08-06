Бойовики на Донбасі десять раз порушували «тишу»: поранений цивільний

Протягом минулої доби, 5 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі російські збройні найманці 10 раз порушили режим припинення вогню. Серед українських військових втрат немає, однак важке поранення отримав цивільний житель. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі ООС.

Зазначається, що противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Авдіївки.

Ворог здійснював обстріл по околицях Галицинівки, використовуючи артилерійські системи 122-го калібру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.

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Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Противник обстрілював населений пункт Красногорівка та наших захисників з протитанкових гармат. Внаслідок цього обстрілу був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена п’ятиповерхова житлова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщині зафіксовали проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Станом на 07:00 год, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. Також вони дотримуються режиму припинення вогню.

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